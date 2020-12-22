KOP bölgesindeki su ve enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen proje için imzalar atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KOP bölgesindeki su ve enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen proje için imzalar atıldı

22.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:25
KOP bölgesindeki su ve enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen proje için imzalar atıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğinde yürütülecek "Yeraltı sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi" için karşılıklı imzalar atıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğinde yürütülecek "Yeraltı sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi" için karşılıklı imzalar atıldı.

Bölgenin tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılan suyun büyük çoğunluğunun yer altı suyu sahalarından temin edilmesi ile ortaya çıkan yüksek enerji maliyetlerinin bölge çiftçisinin verim ve rekabet kaybına neden olmaması için hazırlanan "YAS'da Su ve Enerji Revizyonu Projesi" için KOP İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur ile MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye'nin toplam tarım alanlarının yüzde 12'sine sahip Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illerinden oluşan Konya Kapalı Havzasında, çiftçilerin en önemli girdi maliyetlerinden olan enerji masraflarının azaltılması ve kullanılan su miktarını izlemeye yarayan modern ölçüm sistemleri ile hangi bitkiye ne kadar su verildiğinin takibi yapılarak, su tasarrufu sağlanmasını amaçlayan pilot proje ile sulama örgütlerine 1 milyon 875 bin lira tutarında makine ve teçhizat desteği verilecek.

Ayrıca projeyle KOP İdaresi tarafından 2018-2019 yılları arasında yürütülen YAS Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Artırılması ve Verimliliğin Artırılması Projesi'nden elde edilen veriler ışığında, halen kullanılmakta olan düşük verimli pompa-motor aksamları, yer altı suyu başta olmak üzere elektrik akımı ve sulama sistemindeki değişimlere göre motor devrini kendi kendine ayarlayarak elektrik tüketimini en aza indiren, sistemin reaktif konuma geçmesini engelleyerek personel istihdamını ortadan kaldıran ve kuyulara uzaktan erişim imkanı sunan sistemlerle değiştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İsmail Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Şevket Çoruh Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Samet Aybaba Mauricio Lemos Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Türk İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KOP bölgesindeki su ve enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen proje için imzalar atıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:47:45. #1.14#
title