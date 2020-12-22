KOP bölgesindeki su ve enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen proje için imzalar atıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğinde yürütülecek "Yeraltı sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi" için karşılıklı imzalar atıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğinde yürütülecek "Yeraltı sularında Su ve Enerji Revizyonu Projesi" için karşılıklı imzalar atıldı.

Bölgenin tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılan suyun büyük çoğunluğunun yer altı suyu sahalarından temin edilmesi ile ortaya çıkan yüksek enerji maliyetlerinin bölge çiftçisinin verim ve rekabet kaybına neden olmaması için hazırlanan "YAS'da Su ve Enerji Revizyonu Projesi" için KOP İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur ile MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye'nin toplam tarım alanlarının yüzde 12'sine sahip Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illerinden oluşan Konya Kapalı Havzasında, çiftçilerin en önemli girdi maliyetlerinden olan enerji masraflarının azaltılması ve kullanılan su miktarını izlemeye yarayan modern ölçüm sistemleri ile hangi bitkiye ne kadar su verildiğinin takibi yapılarak, su tasarrufu sağlanmasını amaçlayan pilot proje ile sulama örgütlerine 1 milyon 875 bin lira tutarında makine ve teçhizat desteği verilecek.

Ayrıca projeyle KOP İdaresi tarafından 2018-2019 yılları arasında yürütülen YAS Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Artırılması ve Verimliliğin Artırılması Projesi'nden elde edilen veriler ışığında, halen kullanılmakta olan düşük verimli pompa-motor aksamları, yer altı suyu başta olmak üzere elektrik akımı ve sulama sistemindeki değişimlere göre motor devrini kendi kendine ayarlayarak elektrik tüketimini en aza indiren, sistemin reaktif konuma geçmesini engelleyerek personel istihdamını ortadan kaldıran ve kuyulara uzaktan erişim imkanı sunan sistemlerle değiştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın