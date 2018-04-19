Kop Bölge Kalkınma İdaresinden Sosyal Projelere Destek

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresince okuma yazma, mahalle kütüphaneleri ve sosyal gelişimle ilgili projelere destek sağlandığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, KOP Okuyor-Mahalle Kütüphaneleri ve KOP Sosyal Gelişim Programı-Sosyal Gelişim Atölyeleri Projeleri 2018 Yılı Mali Destek Programı bilgilendirme toplantısının valilik binasında gerçekleştirildiği belirtildi.

KOP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, okuma kültürünü sürdürülebilir hale getirmek, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşların okuma yazma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla yapılacak projelere mali destek sağlandığı vurgulanan açıklamada, projeler için 100 bin liradan 300 bin liraya kadar destek verildiği, kaymakamlıklar, özel idareler, belediyeler, kültür ve turizm müdürlükleri, milli eğitim müdürlükleri, müftülükler, gençlik hizmetleri ve spor müdürlükleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabileceği aktarıldı.

Açıklamada, KOP'un Sosyal Gelişim Atölyeleri Projesi kapsamında hazırlanacak projelere de 150 bin ile 500 bin lira arasında destek sağlandığına işaret edilerek, kamu kurum ve kuruluşları, il ve ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar ile il özel idarelerinin müracaat yapabileceği kaydedildi.