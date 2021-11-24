KOP BAŞKANI ŞAHİN'DEN BAŞKANIMIZ BAYINDIR'A ZİYARET

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanımız Bayındır'a görevlerinde başarılar dileyen KOP Başkanı Şahin, KOP bölgesinde hayata geçirilen projeler ve idare tarafından yapılan desteklemeler hakkında bilgiler verdi. Şahin, bölge kalkınması için yerel yönetimlerle her zaman işbirliği içerisinde olduklarını belirterek Beyşehir Belediyesi ile bu işbirliğinin artarak devam etmesi dileğinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Bayındır Şahin'e teşekkür ederek, KOP İdaresi'nin bölge için önemini vurguladı. Daha sonra Beyşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulundu.

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