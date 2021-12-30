KOP Başkanı Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'dan, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları dikkatle inceleyen Şahin, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın çektiği "Oğullarının emaneti Atmaca", haber kategorisinde Amer Shallodi'nin çektiği "Orantısız güç" fotoğraflarına oy verdi. Spor kategorisinde ise Şahin'in tercihi Ali Atmaca'nın, " Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafı oldu.

Şahin, fotoğrafları beğeniyle izlediğini ve tercih yaparken zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının yurt içinde ve dışındaki başarılı haberciliği, ilkeleri ve yayın politikasıyla Türkiye'ye ufuk açan bir kurum olduğunu vurgulayan Şahin, "Gerçekten anı yakalamak adına güzel fotoğraflar var. Seçmekte de zorlandık ama her bir fotoğrafın da ayrı bir hikayesi var. Bu hikayelere yönelik tercihlerimi kullandım. Güzel fotoğraflar seçtiğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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