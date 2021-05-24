KOP 5 yılda Yozgat'ta 196 projeye 89 milyon lira destek sağladı
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KOP 5 yılda Yozgat'ta 196 projeye 89 milyon lira destek sağladı

KOP 5 yılda Yozgat'ta 196 projeye 89 milyon lira destek sağladı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yozgat Valiliği arasında Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı destek protokolü imzalandı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yozgat Valiliği arasında Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı destek protokolü imzalandı.

Yozgat Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, KOP'un Yozgat'ta 2016-2021 yılları arasında 196 projeye 89 milyon 650 bin 793 lira destek sağladığını belirtti.

En büyük desteği 59 milyon 443 bin 117 lira ile 36 Küçük Ölçekli Sulama İşleri projesinin aldığını aktaran Polat, "Bu yıl toplamda 3'ü sulama projesi olmak üzere 15 projeye 11 milyon 338 lira destek verilecek." dedi.

Polat, kentin tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu vurgulayarak, "Kurak bir yıl geçiriyoruz. Su kullanımının çok önem arz ettiği zamanda sularımızı korumamız gerekiyor. En azından vahşi sulamadan vazgeçip kapalı sistem ve saatli sulamaya geçmemiz gerekiyor. Yaptığımız tesislere artık saatte koymaya başladık. Kıt kaynakları en iyi şekilde kullanmamız lazım." dedi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de Yozgat'ın hem tarım hem hayvancılık alanında önde olan illerin başında geldiğini ifade ederek, "KOP olarak Yozgat'ta yaklaşık 7 milyon 200 bin lira civarında sulamayla alakalı küçük ölçekli sulama projelerine bölge desteğimiz olacak. Sadece sulama değil bunun haricinde eğitim, sağlık, kültür ve turizmle alakalı bölgemizden gelecek olan projeleri de değerlendirme kapsamına alıp bölgeye mali destek vermeye çalışacağız. Projeleri hazırlamada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Polat ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Şahin protokolü imzaladı. İmza törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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