Koordinasyon Merkezi İhalesi Yapıldı

KOCAELİ(İHA) – Bir dönem Bilim ve Teknoloji Kulübü adıyla faaliyet yürütülen plaj yolundaki bina, 153 Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Plaj Yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde Kocaeli Bilim Merkezi kurulmadan önce faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Kulübü binasını 153 Koordinasyon Merkezi haline getirecek. Yapıda gerçekleştirilecek dönüşüm için tadilat çalışmaları yapılacak. Merkez, konferans salonu, fuaye ve çağrı merkezi olmak üzere üç bölümden oluşacak.

Etüt Projeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan tadilat çalışmasında, projeye göre yapının doğu bölümündeki geniş kısım çağrı merkezi olarak düzenlenecek. Fuaye kısmına ilave asma kat yapılacak. Konferans salonu kısmında ise genel bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek. Çağrı merkezi kısmında mevcut bölme paneller ve duvarların tamamı ve arka kısımdaki mahallerin tamamı yıkılıp yeni plana göre düzenlenecek. Burada 90 kişilik çağrı merkezi oluşturulacak. Yeni oluşan mahalde bay-bayan mescit, bay-bayan lavabolar, dinlenme alanı, ısıtma merkezi yer alacak.

Çağrı merkezi alanında bölme panellerle bilgi işlem, sosyal medya, dijital medya, vardiya planlama, revir, görüntülü çağrı, psikolog, arşiv, toplantı odası, kalite yönetim ve süper vizor mahalleri yer alacak. Fuaye alanında yeni yapılacak asma kat için temele kadar kazılıp ilave temel yapılacak. Bu alanda koordinatör odası, iş geliştirme ve konuşma kalitesi odası yer alacak. Ayrıca mevcutta bulunan odalar yönetici ve proje ofislerine dönüştürülecek. Yapının cephesinde hasar gören kısımlar onarılarak görsel bütünlük sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapının tadilatı için ihale düzenledi. 9 firmanın teklif verdiği ihalede en düşük teklifi 2 milyon 568 bin TL ile verilirken, en yüksek teklif ise 3 milyon 248 bin TL oldu. İhaleyi kazanan firma yer tesliminden sonra 90 gün içinde tadilat çalışmasını tamamlayacak. - KOCAELİ