05.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:39

Kooperatifleşen kadınlar hemcinslerine örnek oldu

-Başkan Çerçioğlu'nun desteğiyle kurulan kooperatif onlarca kadının hayatını değiştirdi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteğiyle kurulan kooperatif, onlarca kadının hayatını değiştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 9 kadının canla başla çalıştıkları Koçarlı Yeniköy'deki kadın kooperatifi tüm kadınlara örnek oluyor. Giyim üzerine elbirliğiyle çalışan kadınlar kooperatifle birlikte hayatlarının da değiştiğini söylerken kadınların büyük çoğunluğu hayatlarında ilk kez kendi başlarına para kazandıklarını, destekleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiklerini söylüyor. Kazandıkları paralarla aile ekonomilerine destek olduklarının, çocuklarını okuttuklarının ve kendi ayakları üzerinde durduklarının altını çizen kadınlar, mahallelerine gelen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Kooperatifin kurulmasına öncülük eden emekli hemşire Yurdagül Bozkurt, emekliliğinin ardından Koçarlı'nın Yeniköy Mahallesi'ne yerleştiğini belirtti. Mahalledeki kadınlarla birlikte Başkan Çerçioğlu'nun gerek çalışma alanı gerek makine desteğiyle kooperatifi kurduklarını belirten Bozkurt, amaçlarının üreten ve mutlu kadını ortaya çıkarabilmek olduğunu belirtti. Bozkurt "Başkan Çerçioğlu öncelikle bize değer verdi ve yanımızda olduğunu söyledi, özgüven aşıladı. Bize dokunarak ailemizin bir parçası olduğunu gösterdi, her türlü desteği kendisi ve ekibi verdi" diye konuşurken, kooperatif kurma fikrinin de Başkan Çerçioğlu'ndan geldiğini belirtti. İşe sıfır sermaye ile başladıklarının altını çizen Bozkurt, "kadın isterse" neler yapabileceğini herkese göstermek istediklerini belirtti.

Toplam 60 kadın kooperatiften para kazanıyor

Şu anda bir firmanın elbiselerini işlediklerini belirten Bozkurt, bunu da işbölümüyle yaptıklarını anlattı. Kendilerinin yanı sıra Yeniköy ve çevre mahallelerden 50 kadına daha iş vererek onların da para kazanmalarını sağladıklarını hatırlatan Bozkurt, başka talepler geldiği takdirde bu sayının daha da artacağını ifade etti. Bozkurt, bütün mahallenin kadınlarının kendileriyle çalışmak istediğini belirterek özellikle tekstil firmalarını kooperatiflerine beklediklerini söyledi.

Kooperatifi kurduktan sonra arkadaşlarının üretmekten zevk almaya başladıklarını belirten Bozkurt, "Ürettikçe mutlu oluyoruz. Koçarlı Yeniköy'deki kadınların hayatı bu girişimle birlikte tamamen değişti. Kadınlarımız artık sadece oy veren değil, üreterek ülke ekonomisine katkı vermek isteyen, iyi örnek olmak isteyen kadınlar oldular" dedi.

Yayınevlerine çağrı: Kadına şiddete birlikte karşı çıkalım

Kooperatif üyelerinden Yeşim Sivrikaya şiddet mağduru çocuk ve kadınlar için de çalışmak istediklerini ifade edip "Kadına ve çocuğa şiddet en hassas noktamız. Elimizde ninelerimizden kalma yüzlerce yıllık Arnuvut oyaları var. Elimizdeki bu yüzlerce yıllık oyalardan kitap ayraçları yaptık. Satışından elde edecek olduğumuz gelirin bir miktarıyla şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara destek vermek istiyoruz. Kitap ayraçlarımızla kadına şiddete karşı yayınevleriyle ortak çalışmalar yapıp onlarla omuz omuza olmak istiyoruz. Kitap okunsun ki şiddet hayatımızdan çıksın" dedi.

"Kooperatiften kazandıklarımla inek satın aldım"

İki çocuk annesi Leman Çelik de kooperatifin üyelerinden. Kooperatifte çalışmadan önce ev hanımı olduğunu, hayvanlarıyla ilgilendiğini belirten Çelik, "Şimdi Özlem Hanım'ın bize hediye ettiği overlok makinelerini hem kullanıp hem de tamir edebiliyorum. Buradaki elbiselerin hepsi hepimizin elinden geçiyor. Buradan çıkan her elbisede kooperatifin üyelerinin en az beş tanesinin el emeği var" dedi. Kazandığı parayla ev ekonomisine katkıda bulunduğunu ve çocuklarının harcamalarını karşıladığını belirten Çelik, bunun yanında kazandığı parayla bir de inek satın aldığını söyledi.

"Hepimizin yeteneği farklı, fakat burada bir bütün olduk" ifadesini kullanan Çelik, "Demek ki kadınlar çalışınca, birleşince güçleniyormuş. Bunun için daha fazla kadın üyemiz olsun istiyoruz" dedi.

Gülşen Çelik: Meme kanseri atlattım, kooperatif terapi gibi geliyor

53 yaşındaki Gülşen Çelik üç çocuğu olduğunu, bunlardan birisinin halen üniversitede eğitim gördüğünü belirtti. Kooperatife başlayana kadar hiç para kazanmadığının altını çizen Çelik, kendisinin nakış yaptığını anlattı. Çocukluğunda yaptığı nakış işini tekrar kooperatifle birlikte başladığını belirten Çelik, "Kızım üniversiteyi kazanınca harcamalarımız arttı, altından kalkamaz olmuştuk. Şimdi onu okutuyorum. Kooperatife başlamadan önce bütün gün temizlik yapıyordum, çocuklarıma bakıyordum. Köyümüz bir Arnavut köyü ve Arnavut kadınları dışarıya iş yapmaya gitmez. Bizde çalışmak ayıptı, şimdi bunları aştık" dedi. Elbiselere yüzlerce yıllık Arnavut oyalarını işlediklerini belirten Çelik, geçen yıllarda meme kanseri atlattığını, kooperatifin kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

Yıldız Gezer: İlk defa kendi paramı kazandım

Kooperatife başlarken kadınlar olarak hayallerinin olduğunu ve bunları başardıkların söyleyen Yıldız Gezer ise "Daha iyi bir gelecek ve çocuklarımız için, daha güçlü bireyler olmak için çalışıyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza örnek olmak istedik. Eskiden köyümüzde kadınlar daha arka plandaydı. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızı örnek aldık, çünkü o da bir kadın. Daha güçlü çocuklar yetiştirmek için çalışıyoruz. Burada ilk defa kendi paramı kazandım, benim için çok önemliydi. İlk kazandığım parayla da kooperatifimize bir hediye aldım" dedi.

Kaynak: İHA