Kooperatiflerin dağıttığı krediler esnafa can suyu oldu
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Kooperatiflerin dağıttığı krediler esnafa can suyu oldu

Kooperatiflerin dağıttığı krediler esnafa can suyu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede faaliyet gösteren Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla buluştu.

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede faaliyet gösteren Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla buluştu.

Kahramankazan'da, mevcut esnaf kredi ve kefalet kooperatifinin yanı sıra, esnafların kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı.

Kooperatiflerin dağıttığı krediler esnafa can suyu oldu

Başkan Oğuz, esnafın mağdur olmaması için ilçelerinde ikinci kredi kefalet kooperatifinin kurulduğunu anımsatarak, kooperatifin kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine karşın özellikle salgın döneminde dağıttığı kredilerle esnafa can suyu olduğunu söyledi. Kurulan kooperatifle var olan pınara ikinci kurnanın takıldığını ve ilçe esnafının da bu pınardan rahatça su içtiğini ifade eden Oğuz, genel kurulun ardından oluşacak yönetim kuruluna başarılar dileyerek, belediye olarak tüm esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

50 milyon TL kredi verilecek

Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz'ın tek aday olarak girdiği genel kurulda yapılan açık oylama sonucu, Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi. Yılmaz yaptığı teşekkür konuşmasında, kurulmalarının ardından henüz kısa bir süre geçmesine karşın bin üye sayısına ulaşarak büyüdüklerini belirterek, 420 esnafa kredi dağıttıklarını yıl sonuna kadar esnafa dağıtacakları toplam kredi miktarının 50 milyon TL olmasını hedeflediklerini söyledi. - ANKARA

Kooperatiflerin dağıttığı krediler esnafa can suyu oldu
Kooperatiflerin dağıttığı krediler esnafa can suyu oldu
Kooperatiflerin dağıttığı krediler esnafa can suyu oldu
Kooperatiflerin dağıttığı krediler esnafa can suyu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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