Kooperatiflerin Başkanlarıyla İstişare Toplantısı

Kütahya Minübüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Güdücü, şehirde toplu taşımacılık yapan kooperatiflerin başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.



Güdücü, toplantıda, iş güvenliği açısından araçlarda kamera bulundurulması, korsan araçlarla mücadele ve halka daha kaliteli hizmet sunulması yönünde fikir alış verişinde bulunulduğunu kaydetti.



Süleyman Güdücü başkanlığındaki toplantıya Basri kamalı, Mehmet Seven, Ali Güner, Ömer Karakoyunlu, İsmail Taş, Adem Aslan, Nevzat Kara, Süleyman Azizoğlu, Nihat Mercan ve Hasan Ay da katıldı. (EFE) - KÜTAHYA