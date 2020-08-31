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"Kooperatifçilik Otobüsü" Sakarya'da eğitimler verecek

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verildiği "Kooperatifçilik Otobüsü" Sakarya'ya geldi.

31.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:26

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verildiği "Kooperatifçilik Otobüsü" Sakarya'ya geldi.

Otobüsün kente gelmesi dolayısıyla Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) gerçekleştirilen törende proje tanıtım filmi gösterildi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, burada yaptığı konuşmada, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, her sektöre yaygınlaştırılması ve kurumsal yapıların sağlamlaştırılması adına tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Kooperatiflerin sadece sayısını değil niteliğini de artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erkan, yıl başında yola çıkan otobüsle il il dolaşarak kooperatifçiliği anlatacaklarını kaydetti.

"Mutlaka inovatif bakış açısı olması lazım"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de öncü kadınlar çıkaracak, çok bereketli topraklara, hoşgörülü insanlara sahip olan Sakarya'nın kadınlarının güçlü ve çalışkan olduğu illerden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Atabek, inovasyonun bu işin içerisinde mutlaka olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer biz kooperatifçilik alanında kendimize konu belirliyorsak, bunun içinde mutlaka inovatif bakış açısı olması lazım. Mutlaka prezentasyonu konusunda destek almamız gerekiyor. Başarılı olduğumuzda sadece ulusal değil, uluslararası bir alan da bizi bekliyor. ve en önemlisi süreklilik çok önemli. Yaptığımız işin sürekliliği ticarette başarıyı getirecektir. Bu üçünün yan yana gelmesi lazım. Öncü kadınları bulacağız, güzel kooperatifler kuracağız."

Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz ise bu işte sürekliliğin çok önem arz ettiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yeni düzeni doğru okuyalım"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da üretimi seven, rekabete açık, kadın istihdamının önemini bilen bir il olduklarını, Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Altuğ, "Güçlü kadın güçlü toplumdur. Kadın girişimcilerimize güveniyorum ve çok güzel başarı hikayelerinin bu şehirden kadınların gayretleriyle çıkacağına inanıyorum. Yeter ki yeni düzeni doğru okuyalım ve bu doğrultuda yol haritamızı güncelleyelim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi ile Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi (KOOP-DES) tanıtıldı, üç kadın kooperatifine berat takdimi yapıldı.

Program, kadın kooperatiflerinin sergisi ve kooperatifçilik otobüsünün ziyaretiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Manşet

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