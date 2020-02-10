10.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:07

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen, kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verileceği "Kooperatifçilik Otobüsü"nün ilk durağı Adana oldu.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Adana Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantıda, bereketli topraklarıyla,

sıcakkanlı insanıyla ün yapmış Çukurova'da, bulunmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi ile amaçlarının ülkenin her köşesine ulaşarak kooperatifçiliği tanıtmak olduğunu ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Bu konuda ülke çapında bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Kooperatifçilik Otobüsü, yoğun bir program ve kalabalık bir kadroyla yola çıktı. Adana'da vatandaşlarımıza kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. Mevcut kooperatiflerimize, alanında uzman kişiler tarafından pazarlama, markalaşma eğitimleri vereceğiz. Tiyatro ve benzeri eğlenceli yollarla çocuklarımıza ortak iş yapma kültürünü kazandıracağız. Çukurova Üniversitesinde okuyan gençlerimiz ilham verici başarı hikayeleri ile teşvik edilecek."

Erkan, faaliyetlerinin il merkeziyle sınırlı kalmayacağını, Pozantı, Karaisalı, Kozan, Karataş ilçelerine ve mahallerine de gideceklerini kaydetti.

Ülke kaynaklarının tümünü üretime kazandırmanın yolunun, kooperatiflerle desteklenen bir ekonomiden geçtiğini savunan Erkan, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, her sektörde yaygınlaştırılması, kurumsal yapılarının sağlamlaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi.

Uluslararası tecrübelerin kooperatiflerin etkili, verimli ve

krizlere karşı dayanıklı olduğunu gösterdiğini aktaran Erkan, önümüzdeki yıllarda, dünyada gıda güvenliği,

istihdam, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma alanlarında

kooperatiflerin daha fazla rol oynayacağını söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi'nin ülkede kooperatifçiliğin ileri seviyelere taşınmasına, sürdürülebilirliğine ve imajının olumlu yönde geliştirilmesine hizmet eden, önemli bir proje olduğunu söyledi.

İlk durağı Adana olan ve 10 ayda 12 ili ziyaret etmesi planlanan "Kooperatifçilik Otobüsü"nün de projenin ana tanıtım yüzü ve vitrini olduğunu dile getiren Demirtaş, otobüsün 15 Şubat'a kadar kentte kalacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından bir alışveriş merkezinde kentte faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı ve daha sonra Kooperatifçilik Otobüsü gezildi.

Kaynak: AA