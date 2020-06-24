Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da
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Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak amacıyla yola çıkan "Kooperatifçilik Otobüsü"nün üçüncü durağı Kayseri oldu.

Kooperatifçilik Otobüsü KTO'da
24.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:29

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak amacıyla yola çıkan "Kooperatifçilik Otobüsü"nün üçüncü durağı Kayseri oldu. Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" toplantısında Bakanlık ve kurum yetkilileri, iş dünyası temsilcileri ve STK başkanlarıyla kente özel iş fikirleri için istişareler yapıldı.

Kooperatifçilik Otobüsü, Kayseri'deki ilk olarak Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifini ziyaret ederek Güneş Enerji Sistemi (GES) projelerini inceledi.

Kooperatifçilik Otobüsü'nün Kayseri'deki ikinci durağı ise Kayseri Ticaret Odası oldu.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Kayseri Ticaret Odası toplantı salonunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımın yüksek olduğu toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Ülkemizde kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşımak amacıyla hazırlanan "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" rekabet edebilirliği ve yenilikçiliği sağlayarak toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde güçlendirecektir. Kooperatifçiliği bilmeyenimiz yoktur. Hepimiz kooperatiflerle bir şekilde tanıştık. Bir yerinden tuttuk. Bir kısmımız ev almak için bunun içerisinde oldu, bir kısmımız tüketim kooperatiflerinin içinde oldu. Bizim kültürümüzde olan imece usulü ya da belki bir anlamda ahilik kültürü olarak bizler bu tür yapılara yatkın bir toplumuz. Ancak çıkar odaklı bakıldığından bu tür yapılar pek olumlu imaj bırakmadı. Bu uygulamalardan çıkan olumsuz ve olumlu dersleri önümüze koyarak yeni bir başlangıç yapmakta fayda var. Kooperatifçiliğin bugün farklı bir yönüyle karşılıyoruz. Ülkemizde şehirler gezilerek binlerce insana ulaşılması, eğitimler verilmesi, işbirlikleri yapılması oldukça olumlu gelişmeler." dedi.

İstişare toplantısında konuşan Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy ise sözlerine Kayserili olduğunu söyleyerek başladı.

Aksoy, "Bakanlık olarak bu projede Kayseri'nin birlikte iş yapma kültürüne ve ekonomik potansiyeline çok güveniyoruz. Burada Kayserili iş insanlarıyla biraraya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantı vesilesiyle Kayseri'ye özel iş fikirlerine yönelik bir çalışma grubu kurarak, bu fikirleri hayata geçirmek için en kısa sürede adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi'nin videosu izletilerek kooperatifçilik sunumu yapıldı. Uzmanlar tarafından katılımcılara e-ticaret ve ihracat konularında da detaylı sunumlar yapılarak bilgilendirildi.

Kooperatifçilik Otobüsü 26 Haziran'a kadar Kayseri'de bir çok etkinliklere katılacak. Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerine de gidecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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