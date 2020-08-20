"Kooperatifçilik Otobüsü" Eskil'de
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"Kooperatifçilik Otobüsü" Eskil'de

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen, alanlarında uzman kişiler tarafından markalaşma ve pazarlama eğitimlerinin verildiği "Kooperatifçilik Otobüsü" Aksaray'ın Eskil ilçesine geldi.

20.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:39

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen, alanlarında uzman kişiler tarafından markalaşma ve pazarlama eğitimlerinin verildiği "Kooperatifçilik Otobüsü" Aksaray'ın Eskil ilçesine geldi.

İlçede Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Eskil Cumhuriyet Okulu Konferans Salonunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kadın kooperatiflerinin kurulması halinde belediye olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, özellikle unutulmaya yüz tutmuş ve kültürümüzün bir parçası olan dokumacılık alanında, tarım ve hayvancılık alanlarında kurulacak olan kadın kooperatiflerinin pazar sorunu yaşamayacağını söyledi.

İstişare toplantısına Eskil Kaymakam Vekili Soner Divli, Eskil Belediye Başkanı Neceti Belgemen, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdulkadir Karakaya, Ak Parti Eskil Kadın Kolları Başkanı Şenay Turan, girişimci kadınlar, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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