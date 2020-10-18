"Kooperatifçilik Otobüsü" Edirne'ye geliyor

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında "Kooperatifçilik Otobüsü"nün Edirne'ye geleceğini bildirdi.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında "Kooperatifçilik Otobüsü"nün Edirne'ye geleceğini bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, "Kooperatifçilik Otobüsü"nün 19-21 ekim tarihlerinde Edirne'de olacağını ve ziyaretçilerine kooperatifçiliği anlatacağını belirtti.

Kooperatifçilik sektörünün ileri seviyelere taşınması amacıyla çalışmaların yapıldığını aktaran Altun, "Toplumdaki kooperatifc¸ilik imajını olumlu yo¨nde gu¨c¸lendirmek ve du¨nyadaki kooperatifc¸ilik alanındaki gelis¸meleri yakından takip ederek bu alandaki yenilikleri ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına uygun olarak topluma kazandırmak gibi temel amac¸lar go¨z o¨nu¨nde bulundurularak Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi hayata gec¸irilmis¸tir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında hayata geçirilen "Kooperatifçilik Otobüsü"nün 3 gün boyunca Edirne'de olacağını belirten Altun, Kovid-19 salgını tedbirleri alınarak otobüsün ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar