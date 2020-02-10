"Kooperatifçilik Otobüsü" Adana'da

10.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:55

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nce, Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen, kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verileceği "Kooperatifçilik Otobüsü"nün ilk durağı Adana oldu.



Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye'de ulaşabildikleri her köşeye ulaşıp kooperatifçiliği tanıtmaya çalışacaklarını söyledi. Erkan, "Bu konuda ülke çapında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kooperatifçilik Otobüsümüz yoğun bir program ve kalabalık bir kadro ile yola çıktı. Adana'da vatandaşlara kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız" dedi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş'da konuşmasında kooperatifçiliği gelişmesi için önemli bir proje olduğunu belirterek, "İlk olarak Adanamızı ziyaret eden Kooperatifçilik Otobüsü kooperatifçiliği tanıtım yüzü ve vitrinidir. 15 Şubat'a kadar Adana'da ağırlayacağız. Adana'da faaliyet gösteren 2003 kooperatifimizin de bu projeden en iyi şekilde istifade edeceğine inanıyorum" dedi.



Konuşmalardan sonra Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden Ayten Esra Zeyrek tarafından projenin tanıtan bir sunum gerçekleştirildi.



Daha sonra kadın kooperatifleri sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'da gezdi.



Kooperatifçilik Otobüsü 15 Şubat'a kadar Adana'da bir çok etkinliklere katılacak, Karataş ve Saimbeyli ilçelerine de gidecek.



Kooperatifçilik Otobüsü Haziran ayına kadar Antalya, Muğla, İzmir, Bursa ve Çanakkale illerine gidecek. - ADANA

Kaynak: İHA