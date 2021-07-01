Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Karadenizbirlik'e ziyaret
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Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Karadenizbirlik'e ziyaret

Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Karadenizbirlik'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Esnaf ve sanatkarlarla istişare toplantısı için Samsun'a gelen Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, "Samsun ve bölgesindeki tüm yağlı tohum üreticilerinin yaşadıkları sorunların çözümü konusunda Bakanlık nezdinde adımlar atacağız" dedi.

Esnaf ve sanatkarlarla istişare toplantısı için Samsun'a gelen Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, "Samsun ve bölgesindeki tüm yağlı tohum üreticilerinin yaşadıkları sorunların çözümü konusunda Bakanlık nezdinde adımlar atacağız" dedi.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ni (KARADENİZBİRLİK) ziyaret eden Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin ve yönetim kurulu üyeleriyle kısa bir toplantı yaptı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Erkan, "Bugün burada bölgedeki yağlı tohum üreticilerinin ve onların ortağı olduğu Karadenizbirlik'in sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleme fırsatını bulduk. Her yönüyle verimli bir toplantı oldu. Samsun ve bölgesindeki tüm yağlı tohum üreticilerinin yaşadıkları sorunların çözümü konusunda Bakanlık nezdinde adımlar atacağız" dedi.

Karadenizbirlik Genel Müdürü Erarslan ise, "Sayın genel müdüre sektörümüzün içerisinde bulunduğu durum ve üreticilerimizin yaşadıkları sorunlar hakkında detaylı bilgiler verdik. Bu nedenle bizim için son derece önemli bir ziyaret oldu. Necmettin Erkan beye ziyaretleri ve ilgileri için kurumumuz ve üretici ortaklarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Karadenizbirlik'e ziyaret
Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Karadenizbirlik'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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