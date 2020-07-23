Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba Türkiye genelinde kooperatifçiliğin geliştirilmesi için başlatılan çaba çerçevesinde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde de etkinlik düzenlendi.

Türkiye genelinde kooperatifçiliğin geliştirilmesi için başlatılan çaba çerçevesinde Malatya'nın Akçadağ ilçesinde de etkinlik düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşımak, toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde güçlendirmek ve dünyadaki kooperatifçilik alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki yenilikleri Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına uygun olarak topluma kazandırmak gibi temel amaçları göz önünde bulundurularak "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Kapalı Semt Pazarında istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kaymakam Hulusi Teke, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanları, Ticaret Odası Kooperatif Genel Müdürlüğü yetkilileri, Kadın Kooperatif Başkan ve üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, özellikle kadınların kooperatif kurarak üretime katkıda bulunmaları için yapılması gerekenler anlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA