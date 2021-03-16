Kooperatif üyesi kadınlara mikrokredi desteği

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Denizin Kızları Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 35 kadın mikrokredi almaya hak kazandı.

Kooperatif başkanı Fatoş Cankurt, AA muhabirine, yoksullukla mücadele edilmesi kapsamın da dar gelirli ailelere verilen kredi desteğinden Yumurtalıklı ev kadınlarının da yararlandığını belirtti.

Kooperatif üyelerinden 35 kadın girişimcinin mikrokredi başvurularının kabul edilerek kişi başı 1500 TL tutarında çeklerini aldıklarını ifade eden Cankurt, "Bu sayıyı ikiye katlayarak daha çok dar gelirli ailelere hitap edeceğiz. Her üyemiz bu krediyi öz sermaye yaparak gıda ve elişine yönelmelerini teşvik edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak