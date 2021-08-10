Kooperatif market sayısında hedef 500
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Kooperatif market sayısında hedef 500

Kooperatif market sayısında hedef 500
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bursa'da Dağkadı Tarım ve Kredi Kooperatifi hizmet binası açılışına katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz Bursa'da Dağkadı Tarım ve Kredi Kooperatifi hizmet binası açılışına katıldı. Genel Müdür Poyraz, kooperatif market sayısının artacağını belirterek "Kooperatif marketler noktasında 500 market hedefi verdi bize Cumhurbaşkanımız. şu anda Allah'a şükür 400'e yaklaştık" dedi. 623 Sayılı Dağkadı Tarım ve Kredi Kooperatifi hizmet binası Bursa'da açıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz kooperatif market sayısının artacağını belirtti. "Bizde gübrede hile olmaması lazım. Yem en kalitelisi olması lazım. Bunun bir kere tartışması yok. Kooperatif marketler noktasında 500 market hedefi verdi bize Cumhurbaşkanımız. Bu sene başında yaklaşık 120 marketimiz vardı, şu anda Allah'a şükür 400 civarına yaklaştık. " dedi

Yeni hedeflerinin 700 olduğunu belirten Genel Müdür Poyraz'ın konuşmasının ardından tesis törenle açıldı. tarım kredi kooperatif market

Kaynak: Habermetre

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