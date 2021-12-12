Kooperatif mağdurları eylemde

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de inşaat kooperatifleri tarafından mağdur edildiklerini iddia eden vatandaşlar basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 150 kişi kendilerinin, Esen Şeker Kent Konut Yapı Kooperatifi, Organize Kent Konut Yapı Kooperatifi ve Konak Kent Konut Yapı Kooperatifleri tarafından mağdur edildiklerini iddia ederek, basın açıklaması düzenledi. Topluluk adına konuşma yapan üyelerden Kemal Yılmaz, " Türkiye'de özellikle de Kayseri'de şu anda bir kooperatifçi terörü yaşanmaktadır. Müteahhitler kendi kontrollerinde kooperatifler kurup, çalışanlarını, taraf ve etraflarını kooperatife para ödemeden üye gösterdikleri genel kurullarda istedikleri gibi aldıkları kararlarla ev sahibi olma ümidi olan yoksul insanları kandırıp kesin maliyet hesabı oyunlarıyla kooperatfi üyelerine yap-sat fiyatlarından çok fazlasına mal olmuş daireler kabul etmeye zorlamaktadırlar. Hatta bu şekilde para ödeyip, daire alanlara da yıllar sonra değişik şekillerde fahiş, astronomik borç rakamları çıkartılmaktadır. Bu şekilde yoksul ce dar gelirle insanların ev sahibi olma ümidi olan kooperatifçilik sistemi öldürülmektedir" dedi.

Kooperatif üyeleri olarak apayrı sorunlar yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, "Bir kısmımız, 'uğraşmayalım' diye fahiş maliyetleri kabul edip tapu aldılar. Bir kısmımıza tahsis edilmiş daireler usulsüz şekilde alınmış kredilerle bir bankaya ipotek edildi. Bir kısmımızın daireleri ise 'kira öder gibi ev sahibi olacaksınız' diye broşür dağıtıp bizleri kooperatife üye eden müteahhit firma Es-Er İnşaat LTD. ŞTİ. tarafından sözde alacağına mahsuben önceki yönetim kurulu ile anlaşmalı ve hileli şekilde kesinleştirilmiş ilamsız icra takipleri ile haczedilip icradan sattırıldı ve alacağına mahsuben müteahhit firma tarafından satın alındı. İcra takibi kooperatifimizin açtığı borçlu olmadığımızın tespiti davasından önce başlandığından mahkeme tedbir yoluyla icra takiplerini durduramadı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ