Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
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Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor

Demirören Haber Ajansı / Oktay POLAT - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde girişimci 7 kadın kurdukları kooperatif kanalıyla ürettikleri erişte, tatar böreği, su böreği, kete, mantı, çorbalık kesme, yumurtalı makarna gibi ürünleri kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde  girişimci 7 kadın kurdukları kooperatif kanalıyla ürettikleri erişte, tatar böreği, su böreği, kete, mantı, çorbalık kesme, yumurtalı makarna gibi ürünleri kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Pasinler'de 7 kadın,  önce üretilen sebzelerden turşu kurarak işe başladı. Ürettikleri turşuları beğenilen kadınlar, bu kez yöreye has hamur işi ürünler üretmeye karar verdi. Pasinler Kaymakamlık binasında kendilerine bir yer ayrılan kadınlar, burada erişte, tatar böreği, su böreği, kete, mantı, çorbalık kesme, yumurtalı makarna üretip Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri karşılıyor. Kaymakam Kadir Perçi'nin fırın, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin ise dondurucu aldığı kadınlar, sabah erken saatlerinde başladıkları üretimi öğleden sonraya kadar sürdürüyor. 

Erzurum'da ramazanda sahurun vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kete üretimine ağırlık veren kadınlar, talebi karşılamaya çalışıyor. 7 kadın yufka açarken 2 kadının da yağlayarak destek verdiği çalışmalada günde tepsilerle kete pişiriliyor. Fırından çıkan keteler, talebe göre kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kooperatif Başkanı Sema Babagil, turşu yaparak başladıkları faaliyetlerine hamur işi ürünlerle devam ettiklerini söyledi. Ramazan sebebiyle kete siparişlerinin yoğun olduğunu belirten Babagil, kooperatif çalışmalarını daha ileriye götürüp kendi işyerlerini de açmayı hedeflediklerini kaydetti. Babagil, yapacakları faaliyetlerle kadınların sesini duyuracaklarını kaydetti. 

Pasinler'de bin metrekarelik sera kurmak için çalışmaya başlayan kadınlar, kooperatifi aracılığıyla sebze ve mantar üretecek. 


- Erzurum
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hamur işlerini Türkiye'ye satıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay POLAT

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