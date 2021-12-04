Kooperatif kuran girişimci kadınlardan katkısız üretim

Kentte girişimci 15 kadın, özellikle çocukların katkısız gıda tüketmesi amacıyla içeriğinin tamamı doğal ürünler üretmek için 8 ay önce çalışma başlattı. Şekerli-şekersiz fındık ezmeleri, fındık kreması, çikolata, katkısız bebek makarnası, aromatik yağlar, makarna ve turşu yapan kadınlar, Ticaret Bakanlığı'nın hibe desteğinin yanı sıra AK Parti Samsun İl Kadın Kolları'nın da destekleriyle 'Yedi Desen Samsun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Kadınlar, kooperatif bünyesindeki imalathanede, katkısız doğal ürünlerin üretimine başladı. Üretilen doğal gıdalar sosyal medya ve online alışveriş sitelerinden satışa sunuldu. Katkısız doğal ürünler, özellikle annelerin de tercihleri arasında yer almaya başladı. Hazırladıkları birbirinden güzel ve doğal ürünlerle 'Samsun Gurme 2021 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na katılan kadınların, el emeği doğal ürünleri de büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden anneler, çocuklarına doğal çikolata yedirip, alışveriş yaptı.

?