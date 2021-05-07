Kooperatif kuran 21. yüzyılın "Fatma Bacıları" kadın dayanışmasına örnek oluyor
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Kooperatif kuran 21. yüzyılın "Fatma Bacıları" kadın dayanışmasına örnek oluyor

Kooperatif kuran 21. yüzyılın 'Fatma Bacıları' kadın dayanışmasına örnek oluyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de kooperatif kuran 7 girişimci kadın, yaklaşık 800 yıl önce aynı topraklarda Fatma Bacı ve arkadaşlarının Bacıyanı Rum teşkilatıyla yaşattıkları kadın dayanışmasını 21. yüzyılın sosyal hayatına yansıtıyor.

Kırşehir'de kooperatif kuran 7 girişimci kadın, yaklaşık 800 yıl önce aynı topraklarda Fatma Bacı ve arkadaşlarının Bacıyanı Rum teşkilatıyla yaşattıkları kadın dayanışmasını 21. yüzyılın sosyal hayatına yansıtıyor.

Avukat, muhasebeci, işletmeci ve mühendislerin de aralarında olduğu kadınlar, Kırşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hem bölgelerindeki gıda üreticisi kadınların ürününü alarak pazarlıyor hem de atölyelerinde 10 kadına iş imkanı sunuyor.

Ahiliğin Anadolu topraklarında yaygınlaşmasında erkekler kadar, Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı'nın öncülüğünde kurulan kadın dayanışma teşkilatı Bacıyanı Rum'u örnek alan girişimci kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen güç şartlarda da olsa çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda ürünlerine bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'tan ilhamla "Tezene" ismini veren girişimci kadınların tescilini aldıkları marka ilgi görüyor.

Kırşehir Belediyesinin desteğiyle Ahi Evran Külliyesi'nde açtıkları atölye ve satış yerinde faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyesi kadınlar, elde edecekleri gelirle daha çok kadına ulaşmanın planlarını yapıyor.

Kooperatif Başkan Yardımcısı avukat Emel Ersin, AA muhabirine, kooperatifin geçen yıl şubat ayında kurulduğunu, el sanatları ve gıda atölyelerindeki faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Gıda bölümünde Kırşehir'in verimli topraklarında yetişen sebze ve meyvelerden yapılan atıştırmalık tatlı köftür, domatesli, ıspanaklı, pancarlı erişte, domates kurutmaları, ev yapımı tarhana, biber, Kırşehir'e ait kayısı reçeli, yaprak, pekmez, şehre ait Cemele biberini işlediklerini belirten Ersin, el sanatları bölümündeki vitray atölyesinde de doğal ve renkli camlardan hediyelik eşya ürettiklerini dile getirdi.

Bacıyanı Rum hareketinin yaklaşık 800 yıl önceki mücadele ve dayanışmasını örnek aldıklarını vurgulayan Ersin, şöyle devam etti:

"Kırşehir, Ahiliğin başkentidir. Ahilik teşkilatı, Anadolu'nun Türkleşmesinde siyasi, ekonomik ve sosyal örgütlenmeye öncülük etmiştir. Bacıyanı Rum'u kuran Ahi Evran Veli'nin eşi Fatma Bacı ve arkadaşları gibi bizler de kendi dönemimizde aynı görevleri üstlenerek kadın dayanışmasına örnek olmak istiyoruz. 12. ve 13. yüzyıllarda Ahilik içindeki Bacıyanı Rum teşkilatında yer alan Fatma Bacıların 21. yüzyıldaki versiyonu kadınlar olarak bizler de kadınlar arasındaki örgütlenme ve dayanışmayı artırarak daha güçlü bağlar kurup şehrimize ve ülkemize katkı yapmayı hedefliyoruz."

Ersin, Kovid-19 kısıtlamalarının olduğu dönemde faaliyetlere ara verdiklerini kaydederek, "Tüm kurumsal faaliyetlerimizde elde ettiğimiz ürünleri internet sitesi ve sosyal medya üzerinden pazarlıyoruz. Gıda ürünlerimize Tezene ismini tescil ettirdik." dedi.

Vitray atölyesinde çalışan 3 çocuk annesi Eda Çakır da kursla hem meslek sahibi olduğunu hem de aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, "Pandemi kısıtlamalarının olmadığı zamanlarda haftanın üç günü burada üretim yapıyoruz. Ev hanımıydım, daha önce vitray nedir bilmiyordum. Dekoratif hediyelik ürünler üretiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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