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Kooperatif fındık alımına başlıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, fındık üretimi gerçekleştirilen Samsun ve Ordu illerinde faaliyet gösteren 25 birim kooperatif aracılığıyla 2020 yılı mahsulü fındık alımına başlıyor.

Kooperatif fındık alımına başlıyor
26.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:14

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, fındık üretimi gerçekleştirilen Samsun ve Ordu illerinde faaliyet gösteren 25 birim kooperatif aracılığıyla 2020 yılı mahsulü fındık alımına başlıyor.

Tarım Kredi Samsun Bölge Birliğinde ilk defa gerçekleşecek fındık alımı nedeniyle üreticilerin oldukça memnun olduğu ifade ediliyor. Fındık alımında Terme, Akçatepe ve Fatsa Tarım Kredi Kooperatifi Çatalpınar Hizmet Bürosu Alım Merkezi olarak hizmet verecek. Randevu sistemiyle yapılacak fındık alımı 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlayacak. Ürününü alım merkezine getiren üreticilere 100 TL/ton nakliye desteği de ayrıca ödenecek.

Fındık alımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üreticilerimiz ile birlikteliğimiz hasat sonrası da devam etmektedir. Piyasanın, çiftçilerimizin lehine regüle edilerek, ürettikleri ürünlerin değerinde satılması kurum olarak başlıca kuruluş amaçlarımızdandır. Fındık alımıyla daha önce ürün alımı yapmadığımız Ordu ilinde de bu faaliyetimizi başlatmış ve bu sayede bölge birliğimiz faaliyet alanındaki 4 ilde de ortak ürünlerinin alımını gerçekleştirmiş olacağız. Alım noktalarımızdaki hazırlıklarımızı tamamlayarak 31 Ağustos'ta peşin veya borca karşılık olarak alımlara başlıyoruz. Randımana göre yapacağımız fındık alımımda üreticilerimize ayrıca nakliye desteği de ödeyeceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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