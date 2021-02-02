Kooperatif çatısında birleşen Ödemişli ayakkabıcılar ihracata başladı
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Kooperatif çatısında birleşen Ödemişli ayakkabıcılar ihracata başladı

02.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:25

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 20 ayakkabı ustasının kurduğu kooperatif, Avrupa ülkelerine ihracata başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 20 ayakkabı ustasının kurduğu kooperatif, Avrupa ülkelerine ihracata başladı.

Ayakkabıcılık zanaatında köklü bir tarihe sahip Ödemiş'te son yıllarda sektörün kan kaybetmesi üzerine esnaf, birlik olmaya karar verdi.

Ödemiş Ayakkabı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında toplanan 20 ayakkabı ustası, üretim ve tasarımlarını geliştirerek ihracata adım attı.

Demircili Mahallesi'nde bulunan Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi'nde kümeleşen ustalar, pazar ihtiyaçlarına göre belirlenen tasarımları elbirliğiyle üretirken kooperatif de pazarlama çalışması yürütüyor.

Başkanlığını Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy'un yaptığı kooperatif, Balkan ülkeleriyle başladığı ihracata Avrupa'dan gelen siparişlerle devam ediyor.

Ustalar, henüz fason üretim yoluyla girdikleri ihracat pazarında markalarıyla yer almayı hedefliyor.

İhracat ağı genişleyecek

Köksoy, AA muhabirine, salgına rağmen üretime hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Birlik olunca başarının da beraberinde geldiğini vurgulayan Köksoy, "Kaliteli, hakiki deriden ürettiğimiz ayakkabıların Türkiye'den sonra Avrupa ülkelerinde de marka olmasını sağlamak istiyoruz. Daha fazla ayakkabı ihracatıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Şimdilik 20 üyelerinin bulunduğunu, yeni üyelik taleplerini değerlendirdiklerini ifade eden Köksoy, kooperatif sayesinde kalite standardı ve tasarım çeşitliliğinin yakalandığını, ürünleri daha kolay ve hızlı satabildiklerini aktardı.

Kooperatifin yönetim kurulu üyelerinden Abdullah Sözen de ilçenin ayakkabı zanaatı konusunda köklü bir merkez olduğunu, kooperatifle eski günlere dönüş yapmayı umduklarını, zincir mağazaların siparişlerinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kooperatif çatısında birleşen Ödemişli ayakkabıcılar ihracata başladı
Kooperatif çatısında birleşen Ödemişli ayakkabıcılar ihracata başladı
Kooperatif çatısında birleşen Ödemişli ayakkabıcılar ihracata başladı
Kooperatif çatısında birleşen Ödemişli ayakkabıcılar ihracata başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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