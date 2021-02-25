Kooperatif çatısı altında buluşan Afyonkarahisarlı kadınlar, çömlek üreterek evlerine ekmek götürüyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kadın Kültür Evi'nde aldıkları kursların ardından kooperatif olarak kurdukları atölyede çömlek yapan kadınlar, satıştan elde ettikleri gelirle ev bütçelerine destek oluyor.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde, Şuhut ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evi'ne giden kadınlar, katıldıkları kurslarla çok sayıda el sanatı ve üretim yöntemi öğreniyor.

Kurslarda çömlek üretimi eğitimi alan kadınlar, Valilik öncülüğünde kurulan kooperatif çatısı altında çömlek üretmeye başladı.

Günde 2 bin çömlek üreten 13 kadın, el becerilerini sergilerken, ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, AA muhabirine, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde başlayan Kadın Kültür Evleri Projesi'nin devam ettiğini söyledi.

Kooperatif kurarak kadınların iştirakiyle çömlek atölyesi oluşturduklarını ifade eden Kaçmaz, "Sağ olsun onlar da dört elle işlerine sarıldılar. Güzel ürünler ortaya koyuyorlar. Hem ilçeye bir değer katıyorlar hem de ürünleri satarak ailelerine destek oluyorlar." dedi.

Kaçmaz, kadınların üretimlerini artırarak işe devam ettireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ilk etapta yurt içine satmak. Çömlek, doğallığı nedeniyle günümüzde çok fazla talep gören, tercih edilen bir ürün. O yüzden yurt içinden talepler almaya başladık. İsteğimiz bir sonraki aşamada kadınların elinin değdiği ürünleri, yurt dışına göndermek."

"Günlük 2 bin basım yapıyoruz"

Atölyede, uygulama dersleri veren usta öğretici Mehtap Duş, çömlekçiliği öncelikle teorik ders şeklinde verdiklerini kaydetti.

Küçük seramikten sosluklar yaptıklarını dile getiren Duş, "İlerleyen dönemlerde işleri büyütmeyi de düşünüyoruz. Öncelikle vakumlanmış çamur geliyor. Bunun preslemesini ve şekillendirmesini yapıyorlar. Daha sonra rötuşu, sonra da pişirilmesi yapılıyor. Fırından çıkarılıyor. İçinin pürüzlüğünün giderilmesi için 'sırlama' dediğimiz işlemden geçiriliyor. Sonra tekrar fırına giriyor ve son halini alıyor. Ardından satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Ürünlerin ihracatına başlamayı çok arzu ettiklerini ifade eden Duş, şunları söyledi:

"Şu anda talep yok ama elimizden geldiğince bu sahayı oluşturmaya çalışıyoruz. Daha çok yeniyiz. Günlük 2 bin çömlek yapıyoruz. Şu an 13 kişiyiz. Kadınlar hem ev bütçesine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyor. Tek bir elden değil, hep bir elden diyoruz."

Kooperatif Başkanı Fazilet Eroğlu da "Şu anda burada çerezlik ve sosluk çömlekler yapılıyor. İnşallah İş-Kur aracılığıyla tekrar kurslar açılacak. Sonra da Şuhutlu bayanlara yeni iş sahaları açılacak." ifadesini kullandı.

"Bundan sonraki hedefimiz yurt dışına açılmak"

Kooperatif çatısı altında çömlek yapan kadınlardan Melek Imış (49) ise daha önce hiçbir yerde çalışmadığını anlattı.

Eşinin vefat ettiğini, 2 oğluyla yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Imış, şöyle devam etti:

"Evde çocuklarımla ve ev işleriyle ilgilenirken Kadın Kültür Evi açıldığını duydum. Ben de gidip çömlek kursuna başvurdum. İlk defa çalışmama rağmen hiç zorlanmadım. Çalışmak insana özgüven getiriyor. İnsanın kendi çalışarak kazandığı para bir başkaymış. Kazandığım parayla ev bütçeme katkıda bulunuyorum. Çömlek ustalığı çok zevkli. Allah sağlık verdiği müddetçe çalışacağım. Bundan sonraki hedefimiz yurt dışına açılmak. İhracat yapmayı çok istiyoruz. Ev kadını değil, iş kadını olmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay