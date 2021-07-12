Kooperatif başkanları AK Partili başkanlarla buluştu
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Kooperatif başkanları AK Partili başkanlarla buluştu

Kooperatif başkanları AK Partili başkanlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'da kurulan tütün kooperatiflerinin başkanları AK Parti'yi ziyaret ederek tütün üretimi ve kooperatifleşmede gelinin son durumu konuştu.

Adıyaman'da kurulan tütün kooperatiflerinin başkanları AK Parti'yi ziyaret ederek tütün üretimi ve kooperatifleşmede gelinin son durumu konuştu.

Çelikhan Bölgesi Kooperatifi Başkanı Mahmut İlker Şahin, Adıyaman Has Tütün Kooperatifi Başkanı Şevket Alagöz, Dağ Köyleri Kooperatifi Başkanı Bahri Turan, Sincik İnlice Kooperatifi Başkanı Mehmet Yakan ve 02 Adıyaman Kooperatifi Başkanı Halit Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile bir araya geldi.

Son günlerin gündem maddesi olan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe giren hapis cezası ve yapılan eylemler, kooperatifleşme süreci ve kooperatifleşmede yaşanan ekonomik sorunlar görüşmede ele alındı. Görüşmede ayrıca eylemlerde karayolunu kapatan kişilerin mahkeme tarafından tutuklanması da görüşüldü.

Kooperatif başkanları hükümet ve devletten beklentilerini İl başkanı Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Alkayış'a aktardı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Yetkisini almış 5 kooperatif başkanımız bizimle birlikteler. Kooperatif konusu olduğu günden beri kendini sorumlu hisseden başkanlarıma teşekkür ediyorum. Devletimiz kayıt altına alınmasıyla ilgili, Adıyaman tütününün marka olmasıyla ilgili devletin iradesi var. Siyasiler başta olmak üzere canla başla bu günlere kadar getirdik. Bunun halk ayağı, kooperatif ayağı da bir o kadar önemlidir. Başkanlarımız bizlere destek veriyorlar. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kooperatif konusunda ufak tefek problemlerimiz olur. Bunları da el ele gönül gönüle verirsek aşamayacağımız konu yoktur. İnşallah tütün ile ilgili 6 aylık erteleme, meclisten geçmesini bekliyoruz" dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında, "Tütün Adıyaman'ın vazgeçilmezi, hepimiz bu ürünün daha fazla ekimini sağlayıp usulüne uygun şekilde piyasaya sürmenin gayretindeyiz. Sarmalık kıyılmış tütünün resmileştirilmesi için ciddi bir gayret ortaya kondu. Son aşamaya gelindi. Tütün ekilecek, tütün kıyılacak, tütün piyasaya sürülecek. Bunun alt yapısı oluşturuldu. Bunun en büyük yük kooperatiflere düşüyor. Kooperatiflerin bürokratik, ekonomik, donanım olarak katkımız ne olur, eş güdüm ile hayata geçirip vatandaşlarımızın sorunsuz sıkıntısız hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kooperatif başkanları AK Partili başkanlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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