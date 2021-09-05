KOOPERATİF BAŞKANININ ASFALT TALEBİNE OLUMLU YANIT

05-09-2021 16: 42: 59 KOOPERATİF BAŞKANININ ASFALT TALEBİNE OLUMLU YANIT FADILOĞLU VE BAKBAK, KOOPERATİF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte...

05-09-2021 16: 42: 59 KOOPERATİF BAŞKANININ ASFALT TALEBİNE OLUMLU YANIT FADILOĞLU VE BAKBAK, KOOPERATİF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep Briketçiler, Mermerciler ve Karocular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halit Çelik'i ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, kooperatif yönetiminin asfalt yönündeki talebine ilişkin önümüzdeki günlerde çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile birlikte Gaziantep Briketçiler, Mermerciler ve Karocular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halit Çelik, yönetim kurulu ve esnafı ziyaret etti.

Briketçiler, mermerciler ve karocuların mesleki talep ve sıkıntılarını dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, sorunların çözümü ve taleplerin yerine yetirilmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Başkan Halit Çelik'in asfalt talep etmesi üzerine söz alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bölgede ön fizibilite çalışması yürüttüklerini, asfalt çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlatılacağını kaydetti.

FADILOĞLU VE BAKBAK, KOOPERATİF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep Briketçiler, Mermerciler ve Karocular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halit Çelik'i ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, kooperatif yönetiminin asfalt yönündeki talebine ilişkin önümüzdeki günlerde çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile birlikte Gaziantep Briketçiler, Mermerciler ve Karocular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halit Çelik, yönetim kurulu ve esnafı ziyaret etti.

Briketçiler, mermerciler ve karocuların mesleki talep ve sıkıntılarını dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, sorunların çözümü ve taleplerin yerine yetirilmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Başkan Halit Çelik'in asfalt talep etmesi üzerine söz alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bölgede ön fizibilite çalışması yürüttüklerini, asfalt çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlatılacağını kaydetti.

Kaynak: Habermetre