Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Şanlıurfa İhtisas Gıda İmalatçılar Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, belediye tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılan gıda yardım paketini, lüks aracıyla alıp giderken görüntülendi.

Görüntüleri İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Haliliye İlçe Belediyesi logolu poşeti alan Şanlıurfa İhtisas Gıda İmalatçılar Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, görüntüyü çeken kişinin "Altınızda son model jiple gelmişsiniz" şeklindeki sitemine "O fakirlerden birisi de benim" sözleriyle yanıt vermesi dikkat çekti.

AÇIKLAMA YAPTI

Görüntünün yayınlanması sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Kureyşi Çelik, "Görüldüğü üzere espri amacıyla yapılan bir ikili diyalog var. Bunu başka yerlere çekmek algı oluşturmaktan başka bir şey değildir. Şahsıma yapmış olduğunuz yakıştırmayı üzülerek okudum. Bu millet herkesi tanır, bilir. Bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız her zaman gözler önündedir" dedi.

Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti

İlgili Haberler

Mehmet Tezkan kimdir?
Mehmet Tezkan kimdir?
Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? Uğur Poyraz hayatı ve biyografisi!
Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? Uğur Poyraz hayatı ve biyografisi!
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (40)
FALANKES: BENCE BU ADAM KENDİNE ALMAMIŞTIR
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
EMEKLİ: Onları yemek nasip olmasın .
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
KUREYŞ KABİLESİ: sağ elinle verdiğini sol elin görmesin eyyyy vahhabi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:22:22. #1.15#
title