Koop-İş, alışveriş merkezlerinin kapatılmasını istedi Koop-İş Sendikası Yönetim Kurulu, alışveriş merkezleri ve büyük mağaza zincirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Koop-İş Sendikası Yönetim Kurulu, alışveriş merkezleri ve büyük mağaza zincirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Koop-İş Sendikası Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, küresel düzeyde yaygınlaşan ve Türkiye'de de ciddi boyutlara ulaşan salgına karşı herkesin dikkatli olması ve kamu yetkilileri ile uzmanların önerilerine uyması gerektiği hatırlatıldı.

Salgının bir an önce atlatılması için tüm toplumun üzerine düşen görevleri yerine getirmesi istenilen açıklamada, "Virüsün yayılmasındaki en temel faktörün, insanların topluca bulunduğu alanlar olduğu gerçeğinden hareket eden Koop-İş Sendikası Yönetim Kurulu, bu alanlardan biri olan AVM'lerin ve büyük mağaza zincirlerinin bir an önce kapatılması gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yalnızca müşterilerin değil, alışveriş merkezi ve mağaza çalışanı emekçilerin de sağlığı açısından bu uygulamanın bir zorunluluk haline getirilmesi talep edilerek, bu dönem geçene kadar, alışveriş merkezleri yönetimlerinin de işyeri kiraları konusunda fedakarlık yapmalarını önerdi.

Kaynak: AA