Koochie Koochie Hota Hai Filmi

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Tarun Mansukhani'nin yönettiği ve Karan Johar'ın senaryosunu kaleme aldığı müzikal animasyonun orijinal seslendirmelerinde Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji gibi oyuncular yer alıyor. Yönetmen: Tarun Mansukhani Senaryo: Karan Johar Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Koochie Koochie Hota Hai Yapımcı Firma: Dharma Productions Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: Hindistan Orijinal Dili: Hintçe Dağıtıcı Firma: Dharma Productions Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Koochie Koochie Hota Hai Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com