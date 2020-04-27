Koochie Koochie Hota Hai Filmi
Koochie Koochie Hota Hai filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Koochie Koochie Hota Hai filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
27.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:57
Tarun Mansukhani'nin yönettiği ve Karan Johar'ın senaryosunu kaleme aldığı müzikal animasyonun orijinal seslendirmelerinde Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji gibi oyuncular yer alıyor.
Yönetmen: Tarun Mansukhani
Senaryo: Karan Johar
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Koochie Koochie Hota Hai
Yapımcı Firma: Dharma Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Hindistan
Orijinal Dili: Hintçe
Dağıtıcı Firma: Dharma Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com