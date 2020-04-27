Koochie Koochie Hota Hai Filmi
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Koochie Koochie Hota Hai Filmi

Koochie Koochie Hota Hai filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Koochie Koochie Hota Hai filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Koochie Koochie Hota Hai Filmi
27.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:57

Tarun Mansukhani'nin yönettiği ve Karan Johar'ın senaryosunu kaleme aldığı müzikal animasyonun orijinal seslendirmelerinde Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji gibi oyuncular yer alıyor.

Yönetmen: Tarun Mansukhani

Senaryo: Karan Johar

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Koochie Koochie Hota Hai

Yapımcı Firma: Dharma Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Hindistan

Orijinal Dili: Hintçe

Dağıtıcı Firma: Dharma Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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