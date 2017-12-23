Konyasporlu Taraftarlar, Yaptıkları Koreografi Çalışmasıyla Alkış Topladı

Guzel olmus, birde yunanlilarin el koydugu burnumuzun dibindeki vatan topragi 18 ada icin birkareografi yapsalar ya.yoksa şu anda onlarin ranti yokmu şu anda.
Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
Süper Ligde Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Ev sahibi taraftarlar, mücadele öncesinde yaptıkları koreografi çalışmasıyla gönülleri fethetti.
Kale arkası tribünlerinde Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra'nın yer aldığı koreografi açıldı.
Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı çalışmada, "Kudüs yeni Selahattinler bekler" mesajı da verildi.