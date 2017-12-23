Konyasporlu Taraftarlar, Yaptıkları Koreografi Çalışmasıyla Alkış Topladı

Atiker Konyasporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesi yaptıkları koreografiyle büyük beğeni topladı.

Konyasporlu Taraftarlar, Yaptıkları Koreografi Çalışmasıyla Alkış Topladı

Süper Ligde Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Ev sahibi taraftarlar, mücadele öncesinde yaptıkları koreografi çalışmasıyla gönülleri fethetti.

Kale arkası tribünlerinde Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra'nın yer aldığı koreografi açıldı.

Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı çalışmada, "Kudüs yeni Selahattinler bekler" mesajı da verildi.

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YORUMLAR (4)

  • MİSAKI MİLLİCİ:
    Guzel olmus, birde yunanlilarin el koydugu burnumuzun dibindeki vatan topragi 18 ada icin birkareografi yapsalar ya.yoksa şu anda onlarin ranti yokmu şu anda.
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  • GERÇEK :
    ABD çöküyor şu an ve can havli ile "ben güçlüyüm" mesajları verme gayretinde lakin artık sonun başlangıcı onlar için ,çökerken etrafına çok büyük zararlar verecek bunlar ve işin sonunda sıcak çatışma kaçınılmaz , ABD çatışma ortamından daha önce çökmezse elbet.
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    NBA: ÇOK AMERİKAN FLİMİ İZLEMEYİN
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