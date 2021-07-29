Konyasporlu Skubic: "Taraftarımızla maçlara çıkmak için can atıyorum"
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Konyasporlu Skubic: "Taraftarımızla maçlara çıkmak için can atıyorum"

Konyasporlu Skubic: 'Taraftarımızla maçlara çıkmak için can atıyorum'
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Nejc Skubic, yeni sezonda taraflarıyla buluşmak için can attığını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Nejc Skubic, yeni sezonda taraflarıyla buluşmak için can attığını belirtti.

Skubic, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'da sürdürdükleri yeni sezon hazırlıklarının iyi geçtiğini aktardı.

Yeni sezonda başarılı bir performans sergilemeyi amaçladıklarını dile getiren Skubic, şunları kaydetti:

"Takımımızla iyi bir atmosfer yakaladık. Bu durum antrenmanlara da yansıyor. Önümüzdeki sezon için maç maç hedef koyacağız. Bu sezon geçen sezona göre daha başarılı bir performans yakalamak istiyoruz. Elbette taraftarlarımızın varlığına çok ihtiyacımız var. Geçen sene onlarsız çok zor bir sezon geçirdik. Kendi adıma şunu söylemeliyim ki bu sezon taraftarımızla maçlara çıkmak için can atıyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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