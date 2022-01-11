Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu 27 yaşındaki Ahmet Çalık, Ankara- Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık idaresindeki 06 CLK 94 plakalı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tarlaya yuvarlandığı belirlendi.

Kazanın ardından yapılan incelemede, Çalık'ın cansız bedeninin, otomobilinden yaklaşık 30 metre uzakta olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, tarlaya yuvarlanan otomobilin bulunduğu bölgede yaptığı incelemede, Çalık'ın araçta tek başına yolculuk ettiğini, kazanın tek taraflı meydana geldiğini belirledi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Çalık'ın cenazesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalık'ın otomobili çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü, kaza nedeniyle Ankara-Niğde otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Kazanın olduğu Hacılar Mahallesi sakinlerinden Zeki Uğur ile Kenan Yıldırım, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra kaza yerine geldiklerini söyledi. Uğur ve Yıldırım, olay yerindeki bir görgü tanığının kendilerine, "aracın hızlı olduğu ve yanından geçtikten sonra takla atmaya başladığını" söylediğini aktardı.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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