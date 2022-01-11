Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi - Haberler Spor
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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi

AA / Savaş Güler - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın cenazesi için Ankara'ya gideceğini belirtti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın cenazesi için Ankara'ya gideceğini belirtti.

Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndan çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Çalık'ın sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Çok üzgün olduklarını vurgulayan Özgökçen, "Acımız çok büyük. Gencecik çocuk vefat etti. Ankara'ya cenazeye gideceğiz, Elmadağ'a. Allah taksiratını affetsin. Efendi arkadaşlardan biriydi. Acımız büyük ne söylenebilir ki; gencecik çocuktu, trafik kazasında vefat etti." dedi.

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi

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 Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

AA / Savaş Güler - Spor Haberleri

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