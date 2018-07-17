Konyasporlu Mehdi İtalya'ya Transfer Oldu

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, 2 Milyon 250 bin Euro karşılığında İtalya Seri A takımlarından Sassuolo'ya transfer oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek, "Futbolcumuz Mehdi Bourabia'nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassulo'ya transferi 2 milyon 250 bin Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)