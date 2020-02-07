: Konyasporlu futbolcu Miya: "Uganda'da Türkiye'deki gibi tesisler olsa Ballon d'Or adayları...

07.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:04

İttifak Holding Konyaspor'un orta saha oyuncusu Faruk Miya, ülkesi Uganda'da altyapı imkanlarının iyileştirilmesi halinde dünya çapında futbolcuların yetişebileceğini söyledi.

Miya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uganda'da Avrupa ya da Türkiye'deki gibi tesisler olsa Ballon d'Or adayları çıkabilirdi." dedi.

Futbola lisede başlayabildiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Futbolu profesyonel olarak oynayan biri değildim, sadece liseye giderken, sokakta oynuyordum. Ülkemde çok fazla tesisleşme yok. Ana problem de bundan kaynaklanıyor. Futbola başlamak isteyecek her genç bu sorunla karşılaşıyor. Maç yapılacak sahanın olmaması, yatırımların olmaması en büyük sorunlarımız. Ayakkabı ve sahaların eksikliği... Uganda açısından zorluklar bunlar. Akademi olarak adlandırabileceğimiz yerler çok az." diye konuştu.

Babasını erken yaşta kaybettiğini, annesinin de önceden futbola çok sıcak bakmadığını anlatan Ugandalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayalimde futbolcu olmak vardı. En büyük hedefim Avrupa'da oynamaktı. Televizyonda büyük takımları izlerdim. Annemin futbolu çok sevdiğini söyleyemem. Annem futbol oynadığım zamanlarda bana kızardı, eve gelme derdi. İlk olarak yerel oyunculardan oluşan milli takımımıza seçildim ve ilk maçımda Nijerya'ya gol attım. Kupayı kazandık ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim. Daha sonra Standard Liege'in bana ilgisi ve teklifi ortaya çıktı. Evimize gelip annemle görüştüler. Çok ciddi olduklarını düşünmüyordum ama ciddilermiş. Ailemden çok fazla ayrılmak istemiyordum ama görüşmeler sonucunda Belçika'ya gittim. Red Bull Salzburg'dan da teklif varmış ama annem Fransızca'dan dolayı Standard'ı seçmiş. Daha sonra da yolum Türkiye'ye düştü."

Uganda'da çok fazla ünlü futbolcu yetişmediğini dile getiren Miya, "Sadece çok eskiden Türkiye'de oynayan Majid Mususi vardı. Uganda'da çok bilinmiyordu, sadece bahsi geçen bir isim. Türkiye'de de bana sorduklarında gerçekten görmedim diyorum ama Youtube'da oynadığı videoları izledim." şeklinde konuştu.

Miya, ülkesinde futbolu geliştirmek için çaba gösterdiğini anlatarak, "Çocuklarla konuşup yol gösteriyorum, motive edip onlara ilham veriyorum. Televizyonda ünlü takımların maçlarını seyrediyorlar. Çocuklara şunu söylüyorum, 'Eğer onlar yapabilirse, siz de yapabilirsiniz.'" yorumunu yaptı.

"Arabayla giderken yolda bir aslan ya da bir fil görebilirsiniz"

Ülkesi Uganda'nın doğası ile ilgi çekici bir ülke olduğunu aktaran Faruk Miya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Uganda'ya gelecek olursanız size Batı Uganda'yı tavsiye ederim. Uganda'nın en ilgi çeken bölgesi orasıdır. Orada safari yapılır. Doğası ve hayvanlarıyla meşhurdur. Aslan, zebra tüm hayvanları görebilirsiniz. Zaten ünlü insanlar da oraya geliyorlar. Biraz tehlikeli olabilir çünkü hayvanlar doğada serbest geziyorlar. Mesafenizi korumanızda fayda var."

Miya, "Vahşi hayvanlarla yaşadığın bir tehlike oldu mu?" sorusuna ise "Elbette yaşadığım tehlikeler oldu. Çünkü hayvanların doğada olması bizim ülkemiz için çok normal. Ülkemizde hayvanat bahçesi yok, tüm hayvanlar serbest geziyorlar. Uganda'da arabayla giderken yolda bir aslan ya da bir fil görebilirsiniz. Bir fille karşılaşırsanız durup gitmesini beklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde çok tehlikeli olabilir. Daha çok yolda giderken fille ya da maymunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü onlar daha çok yolda gitmeyi tercih ediyorlar. Filler çok büyük ve onları görmek insanların da hoşuna gidiyor." şeklinde cevap verdi.

"Baklava'yı keşfettim"

Türkiye'de çok güzel yemekler olduğunu belirten Miya, ülkesi Uganda'nın en meşhur yemeğini, "Matooke diye yerel bir yemeğimiz var. Nasıl sizin Türk yemekleri varsa bizim de yerel yemeğimiz matooke. Muz yemeği deniyor ama bizim yerel dilimizde matooke. En meşhur yerel yemektir. Avrupa'dan gelen insanlar onu çok beğeniyor, ülkelerine giderken yanlarında da götürüyorlar." sözleriyle anlattı.

Miya, Türkiye'de en beğendiği yiyecekle ilgili olarak ise, "Baklava'yı keşfettim. Türkiye'de de en sevdiğim yiyecek bu diyebilirim. Çok lezzetli." ifadelerini kullandı.

Ugandalı futbolcu, Konya'da çok fazla gezme şansı olmadığını ancak Mevlana Müzesi'nden çok etkilendiğini vurguladı.

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'un ligdeki durumu nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını da sözlerine ekleyen Miya, takımın havasını biraz değiştirdikleri takdirde daha iyi sonuçlara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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