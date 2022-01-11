Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

ANKARA (İHA) - İH Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından kazaya ilişkin, "Saha içi ve dışında örnek bir arkadaşımız, Konyaspor'lu futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet