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Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz vefat etti

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz vefat etti

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz (42), yaşamını yitirdi.

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz (42), yaşamını yitirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Fatih Korkmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşında aramızdan ayrılan Fatih Korkmaz'a Allah'tan rahmet, başta Korkmaz ailesi olmak üzere camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Fatih Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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