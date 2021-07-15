Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Konyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyun ve ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 ile devam etti. Topla yapılan çalışmalardan sonra dönüşümlü olarak 3 gruba ayrılan oyuncular, turnuva maçları ile antrenmanı sonlandırdı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran, Serdar Gürler ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.

(İHA)

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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