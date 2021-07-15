Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Konyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyun ve ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 ile devam etti. Topla yapılan çalışmalardan sonra dönüşümlü olarak 3 gruba ayrılan oyuncular, turnuva maçları ile antrenmanı sonlandırdı.
Öte yandan tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran, Serdar Gürler ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı