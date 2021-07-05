Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

- Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmana Medicana Konya Hastanesinde kontrolden geçen oyuncular Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Farouk Miya, Sokol Cikalleshi, Nejc Skubic ve Zymer Bytyqi katılmadı. Antrenman, CORE ısınma ve HITT koşuları ile başladı. Oyuncular, günün ilk antrenmanını 4 seri üzerinden oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı