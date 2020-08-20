Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Konyaspor, 10 Ağustos'ta başladığı Süper Lig'in 2020-2021 sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

- Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA - Konyaspor, 10 Ağustos'ta başladığı Süper Lig'in 2020-2021 sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular saha içerisine kurulan parkurlarda gruplar halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavisine devam edilen Paolo Hurtado dışında tüm futbolcular katıldı.Antrenman turnuva maçları ile sona erdi.

Kaynak: İHA