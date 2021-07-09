Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda futbolcular, gruplar halinde top kapma çalışması yaptı.
Topla oyun ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic ve Serdar Gürler, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan