Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Topla oyun ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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