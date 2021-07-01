Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı.

Topla yapılan koordinasyon ve pas çalışması ile devam eden idman, 4 set üzerinden oynanan topla oyun ile tamamlandı.

İzinden dönen Zymer Bytyqi ve pilot takım 1922 Konyaspor'dan Nuri Emre Akşit'in de yer aldığı antrenmana, izinli olan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Alper Uludağ ve Musa Çağıran katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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