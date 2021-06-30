Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı.

Denge çalışmasıyla devam eden idman, pas çalışması ve topla oyunun ardından iki seri üzerinde yapılan koşu çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana izinli olan oyuncuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Alper Uludağ ve Musa Çağıran katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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