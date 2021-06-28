Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor
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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Enver Furkan ÇelebioğluKONYA (İHA) - Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

Enver Furkan Çelebioğlu

KONYA (İHA) - Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başlayacak. Kayacık Tesisleri'nde toplanacak yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 18 Temmuz'a kadar Konya'da sürdürecek olan Konyaspor, 2. etap çalışmalarını ise 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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