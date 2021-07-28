Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İkinci etap kampı için Erzurum'da bulunan Konyaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

İkinci etap kampı için Erzurum'da bulunan Konyaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmana tedavisine devam edilen Farouk Miya katılmadı. Alper Uludağ, Musa Çağıran, Artem Kravets, Serdar Gürler antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra ayrı olarak hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Oyuncular, günün ilk antrenmanını turnuva maçları ile tamamladı.

(İHA)

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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