Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına Erzurum kampında devam eden Konyaspor, güne sabah saatlerine yaptığı antrenmanla başladı.



Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda, önceki gün kampa katılan yeni transferler Abdou Razack Traore ve Imoh Ezekiel de yer aldı. Isınma hareketleri ve tekrarlı sprint koşuları ile başlayan idman, pas çalışması ve 9'a 9 oyunla sona erdi. - KONYA