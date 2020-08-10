Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için Kayacık Tesisleri'nde bir araya gelen Konyaspor'da oyuncular ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için Kayacık Tesisleri'nde bir araya gelen Konyaspor'da oyuncular ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmana kiralıktan dönen Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat'ın yanı sıra pilot takım 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal, Seydi Kayasoy, Güray Gazioğlu ve alt yapıdan Hüseyin Mert Uyanıker de yer aldı. İzinli olan Levan Shengelia, Marin Anicic'in yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado ise çalışmalara katılmadı. Oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan koşu ve açma-germe hareketleri ile antrenman tamamlandı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Kaynak: İHA